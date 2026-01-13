Трамп отменил встречи с представителями Ирана из-за беспорядков в республике

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене всех встреч с представителями Ирана до тех пор, пока «бессмысленные убийства протестующих не прекратятся». Он также призвал демонстрантов не останавливаться и продолжать захват зданий в республике.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать... Сохраните имена убийц и угнетателей. Они заплатят высокую цену... Помощь уже в пути»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима. Президент США Дональд Трамп грозился нанести удары по Ирану в случае убийства протестующих. В Белом доме не исключили применение военной силы США против исламской республики. В иранском МИДе выразили готовность как к конфликту, так и к дипломатическому решению вопроса. По данным Reuters, во время беспорядков в стране погибли 2 тыс. человек. Оппозиционное издание Iran International сообщало о 12 тыс. жертв демонстраций.

Подробности — в подборке «Ъ».