Глава МИД Ирана Аракчи заявил о готовности к военному конфликту с США

Иран готов как к диалогу, так и к военным действиям с США, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану в случае гибели протестующих.

«Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы,— сказал Аббас Аракчи во время выступления в Тегеране (трансляция велась на YouTube-канале «Аль-Джазиры»).— Мы открыты к диалогу, но к диалогу на основе достоинства, уважения сторон и, прежде всего, наших национальных интересов».

По информации CNN, Дональд Трамп рассматривает несколько сценариев вмешательства США в ситуацию в Иране в ответ на гибель протестующих. Источники телеканала в Белом доме исключили отправку американских войск в исламскую республику.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. По данным правозащитной организации HRANA, погибли как минимум 544 человека. Похожие цифры приводят в силах безопасности Ирана.

Подробнее о причинах протестов — в материале «Ъ» «Санкции добрались до иранских улиц».