Что известно о протестах в Иране

С конца декабря в Иране продолжаются одни из крупнейших акций протеста за последние 50 лет. Причины, число погибших, действия властей и международная реакция — в материале «Ъ».

Протесты в Тегеране Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP Фото: Kamran / Middle East Images / AFP Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Хронология протестов 28 декабря Иранский риал упал до исторического минимума в 1,42 млн за американский доллар. Годовая инфляция выросла до 40%, продовольственная — до 70%. У двух крупных рынков в центре Тегерана торговцы и владельцы магазинов вышли на протесты из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. К ним присоединились другие недовольные экономической ситуацией жители, преимущественно молодые люди. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP 29-31 декабря Председатель Центробанка Ирана Мохаммед Реза Фарзин подал в отставку. Однако протесты не прекратились. Митинги продолжились в других крупных городах, в том числе в Исфахане, Ширазе и Мешхеде. Полиция начала применять слезоточивый газ для разгона протестующих.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с группой представителей иранских предпринимателей для обсуждения их требований. Он пообещал, что власти решат экономические проблемы. Новым главой Центробанка назначили бывшего министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати.

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви

Фото: Abdul Saboor / File Photo / Reuters Сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви

Фото: Abdul Saboor / File Photo / Reuters 8-13 января Живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выступил в поддержку протестующих и стал неформальном лидером протестного движения. Митингующие стали требовать не только смены правительства, но и восстановления монархии, свергнутой в ходе Исламской Революции 1979 года.

По всей стране полностью отключили интернет, мобильную связь ограничили.

Неназванный иранский чиновник заявил Reuters, что в результате протестов погибли около 2 тыс. человек.

Базирующийся в Лондоне Iran International, ссылаясь на данные правительственных источников, медицинских центров и сведения очевидцев, сообщил о 12 тыс. погибших.

Больше 10 тыс. протестующих задержаны, сообщала правозащитная организация HRANA.

Власти Ирана объявили траур «в честь мучеников, погибших в сопротивлении Соединенным Штатам».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Jeenah Moon / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Реакция властей Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль ввезли в Иран «террористов и бунтовщиков», которые приходят «обезглавливать и убивать людей». Он утверждает, что враги Ирана хотят «посеять хаос и беспорядок» в стране после 12-дневной войны. Речь идет о событиях июля 2025 года, когда Иран подвергся атаке израильских, а затем американских сил.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о наличии доказательств того, что к организации протестов причастны США и Израиль. По его словам, участники беспорядков получали указания из-за рубежа стрелять по гражданам. При этом он настаивает, что власти контролируют ситуацию.

Генпрокурор Ирана Мохаммед Мовахед Азад предупредил, что любой, кто принимает участие в протестах, будет считаться «врагом Бога», за что может грозить смертная казнь.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Международная реакция Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь протестующим свергнуть власть в Иране. СМИ сообщали, что республиканская администрация подготовила возможные варианты силового воздействия на правительство республики, в том числе удары по невоенным объектам в Тегеране. Между тем продолжаются контакты Аббаса Арагчи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху поддержал протестующих и пообещал наладить партнерские связи с республикой в случае смены власти в Иране.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана.

