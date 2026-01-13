«ЦУР не меня»: читатели «Ъ Северо-Запад» выбрали лучший заголовок 2025 года

Редакция петербургского «Коммерсанта» подвела итоги голосования среди наших читателей за лучший заголовок 2025 года. Победителем стал заголовок «ЦУР не меня». Заметка о задержании пятерых фигурантов, в том числе руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной, которых подозревают в растрате бюджетных средств, выделенных на медиасопровождение администрации Санкт-Петербурга. Как говорится, «чур не я!».

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

На втором месте — «И рыбку съесть, и за стол переговоров сесть» по мотивам известного народного выражения о желании получить все и сразу. В середине декабря стало известно, что Россия пока не будет вводить зеркальные меры против норвежского рыбопромыслового флота в ответ на ограничения, которые королевство ранее наложило на суда холдинга «Норебо» Виталия Орлова и компании «Мурман СиФуд» Владимира Хижнякова.

Тройку лидеров закрывает — «Хотите верфи, хотите — нет» к заметке о модернизации Адмиралтейских верфей и Северной верфи. Заголовок напоминает название комедии режиссеров Игоря Усова и Станислава Чаплина «Хотите — верьте, хотите — нет…».

Без внимания читателей, к нашему сожалению, остался заголовок «Михаил Иванович, сознайся» — отсылка к известной фразе «Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Не отметили читатели и заголовок «Праздник урожая во дворце суда». «Сколько мы ни пели – все равно, что молчали // От этого мертвой стала наша святая вода; По нам проехали колеса печали // И вот мы идем // На Праздник Урожая во Дворец Труда»,— пел Борис Гребенщиков (внесен в реестр иностранных агентов) 12 лет назад.

Подготовила Надежда Ярмула