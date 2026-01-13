В Ростове осудили нападавших на жителей региона неславянского происхождения

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону вынесли огласили приговор четверым участникам экстремистского сообщества. 20-летнего Данила Носенко, 27-летнего Анатолия Ганжулу, 18-летнего Андрея Власенко и 19-летнего Данила Форопонова признали виновными в организации экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.1, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативниками установлена причастность фигурантов к планированию и подготовке насильственных акций. Жертвами группировки стали жители региона неславянского происхождения.

Обвиняемых приговорили к различным срокам от трех до шести лет в колониях общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская