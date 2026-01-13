Уголовное дело Ирины Чемезовой передали в Кировский райсуд Екатеринбурга

Уголовное дело Ирины Чемезовой, бывшей супруги экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, передали в Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе судов региона. Ранее дело находилось в Верх-Исетском райсуде. Передача обусловлена местом совершения преступления — на территории Кировского района. Вину обвиняемая отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в конце декабря Верх-Исетский райсуд начал рассмотрение уголовного дела Чемезовой с продления ей домашнего ареста вплоть до 17 июня 2026 года. Во время процесса Чемезова просила смягчить ей меру пресечения, поскольку она не может работать, чтобы обеспечивать несовершеннолетних детей. Помимо этого, счета их семьи арестовали в рамках уголовных дел. Отметим, в скором времени Свердловский облсуд начнет рассматривать апелляционную жалобу Ирины Чемезовой на арест ее имущества.

Напомним, Ирине Чемезовой предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Следователи связывают дело с получением компанией «Новый мир», принадлежащей Ирине Чемезовой, грантов от департамента туризма Свердловской области на развитие пляжа Tava, прилегающего к озеру Таватуй. Сама обвиняемая видела причину проблем с грантами в сотрудничестве с Эльмирой Тукановой — директором регионального дептуризма (покинула пост осенью прошлого года).

Защита Ирины Чемезовой считает, что уголовное дело носит хозяйственный характер и не должно рассматриваться в уголовном порядке. Напомним, Ирина Чемезова выступала третьим лицом по делу об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Ее бывший супруг, Олег Чемезов, в конце прошлого года был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни. Отметим, что защита экс-чиновника, настаивала на выборе другой меры пресечения — подписки о невыезде.

Артем Путилов