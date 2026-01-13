Белый дом выложил фото Трампа с картой Гренландии

Белый дом опубликовал в соцсети X фото президента США Дональда Трампа, смотрящего в окно, за которым разместили карту Гренландии.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — написано в подписи к изображению. На фото показано высокое окно в здании Белого дома. За стеклом размещена крупная карта Гренландии. Дональд Трамп стоит спиной к зрителю и смотрит в окно. Рядом запечатлен вице-президент Джей Ди Вэнс.

На этой неделе Дональд Трамп сказал, что страна «так или иначе» получит Гренландию. Он считает, что в противном случае остров заберут Россия или Китай. В Конгресс США внесли проект о контроле над Гренландией и предоставлении ей статуса американского штата. Правительство Гренландии заявило о неприемлемости захвата острова властями США.

