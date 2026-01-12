Во льдах союзничества
Гренландия разваливает Евроатлантический альянс
Представители США и Дании 14 января встретятся в Вашингтоне для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. О предстоящих переговорах сообщил телеканал CBS, назвавший вопрос о датской автономии «критической точкой» в отношениях США и Европы. Компромисс выглядит практически недостижимым, учитывая противоположные цели США и их союзников. Президент Трамп под предлогом обеспечения безопасности от Китая и России заявил о решимости установить полный контроль над Гренландией, рассматривая ее как стратегический ресурс США. Такой подход исключает возможность альтернативного сценария развертывания миссии НАТО в регионе и делает дальнейшую коллективную игру евроатлантического альянса невозможной.
О запланированной на среду встрече представителей США и Дании в Вашингтоне телеканалу CBS сообщили дипломатические источники. Отмечая всю сложность предстоящего диалога, собеседники CBS констатировали, что приверженность США защите Европы и НАТО уже не такая неоспоримая, а один из дипломатов назвал вопрос о будущем Гренландии «критической точкой» в отношениях США с Европой.
Война нервов между Вашингтоном и Копенгагеном вступила в новую фазу после того, как 12 января посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ввязался в перепалку со спецпосланником президента Трампа по Гренландии Джеффом Лэндри, ранее сообщившим, что датское королевство якобы оккупировало Гренландию после Второй мировой войны в обход норм ООН.
«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН»,— написал скандальный пост Джефф Лэндри на своей странице в соцсети X.
«Да, история имеет значение. Датское королевство всегда стояло плечом к плечу с США. После терактов 11 сентября мы откликнулись на призыв США. Мы потеряли больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО. Значение имеют и факты: на протяжении веков Гренландия была частью королевства, что неоднократно признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом»,— ответил назначенному в Вашингтоне в декабре прошлого года «куратором Гренландии» губернатору Луизианы Джеффу Лэндри посол Серенсен на своей странице в соцсети X.
Напомнив, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее, глава датской дипмиссии указал на то, что в Гренландии существует полный консенсус общества и пяти политических партий, считающих неприемлемым вхождение острова в состав США. Учитывая, что Дания, Гренландия и США в течение последних 80 лет сотрудничали в Арктике в сфере безопасности, Копенгаген призывает придерживаться прежнего формата сотрудничества на партнерских и союзнических началах.
Перед переговорами в американской столице руководство ЕС дало понять, что в споре о будущем Гренландии Копенгаген не останется с Вашингтоном один на один и может рассчитывать на полную поддержку Брюсселя.
«Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способен развеять эти опасения»,— заявила 12 января изданию Di Welt глава европейской дипломатии Кая Каллас, также напомнившая о стратегическом значении Гренландии. «Возле острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии находятся редкоземельные элементы»,— отметила Каллас.
По ее словам, США остаются самым большим союзником ЕС, но сейчас «партнерство находится в трудной фазе».
Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер указала на то, что ЕС считает Гренландию частью Дании и исходит из того, что ее территориальная целостность и суверенитет опираются на ключевые принципы международного права. «Это первоочередной приоритет для Европейского союза. Эти принципы важны не только для ЕС, но и для стран по всему миру»,— отметила Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе.
Однако остается неясным, каким образом ЕС намерен искать компромисс с США по Гренландии, апеллируя к международному праву и опыту союзничества, учитывая демонстративный отказ президента Трампа учитывать принципы международного права.
«Мы сделаем что-то с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если не мы, то Россия или Китай займут Гренландию, а мы не хотим иметь их соседями»,— заявил Трамп 9 января журналистам в Белом доме. По его словам, нынешнего военного присутствия США на острове в соответствии с соглашением от 1951 года недостаточно. «Защищают собственность, а не аренду. И нам придется защищать Гренландию. Если не мы, то это сделают Китай или Россия»,— отметил президент США.
Мысль о том, что Гренландия должна стать именно собственностью США и на меньшее Вашингтон не согласится, глава Белого дома повторил в интервью The New York Times. «Психологически именно это нужно для успеха. Владение территорией дает возможности, которых нет при аренде или при заключении какого-то соглашения»,— отметил Трамп.
Этот радикальный подход перечеркивает идею евроатлантических союзников в качестве альтернативы переходу Гренландии в собственность США развертывание на ее территории миссии НАТО.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в ходе визита в Исландию предложил США совместно в рамках НАТО отражать «угрозы России и Китая в Арктике».
Как сообщила газета The Telegraph, идею развертывания миссии НАТО в Гренландии в качестве альтернативы ее присоединению к США активно поддерживает Великобритания. Как отмечает издание, если найти компромисс не удастся и Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию, ЕС готовит санкции против американских компаний.
В рамках этих планов ЕС может ограничить деятельность на своей территории технологических гигантов США, включая Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Google и Microsoft. Кроме того, под рестриктивные меры ЕС могут попасть американские банки и финансовые компании. В качестве крайней меры даже рассматривается вывод американского контингента с военных баз в Европе.
В то же время газета Financial Times признает, что страны ЕС не обладают эффективной стратегией противодействия возможным попыткам США захватить Гренландию. По информации издания, у европейских стран также нет и действенных контрмер для предотвращения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании. «Президент Трамп в любом случае обладает превосходством и ответит более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы»,— отмечает Financial Times.
Отсутствие реакции руководства НАТО на заявления Трампа в отношении Гренландии еще больше усиливает сомнения евроатлантических союзников в способности альянса защищать интересы Дании. «Генеральный секретарь Рютте должен быть человеком, на которого Европа могла бы положиться. Он не должен быть таким молчаливым»,— цитирует Financial Times неназванного европейского дипломата.