Правительство Гренландии заявило о неприемлемости «захвата» острова американцами

Правительство Гренландии в понедельник опубликовало заявление о недопустимости претензий США на территорию острова. В документе последние заявления американских официальных лиц названы «разговорами о захвате».

«США вновь подтвердили свое желание взять Гренландию под свой контроль. Правительственная коалиция в Гренландии ни при каких условиях не может с этим смириться. Гренландия является частью королевства Дания, — подчеркивается в документе. — Как часть Содружества (Дания, Гренландия, Фарерские острова – Ъ), Гренландия является членом НАТО, и поэтому оборона Гренландии осуществляется под эгидой НАТО».

Президент США Дональд Трамп на днях в очередной раз пообещал тем или иным способом добиться полного контроля США над Гренландией, безопасности которой, по его словам, якобы угрожают Россия и Китай. «Мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им (европейцам.— “Ъ”) это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию захватят Россия или Китай,— заявил он журналистам.— Я бы хотел заключить сделку (по Гренландии.— “Ъ”) самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути».

Правительство Гренландии (остров является датской автономией, обладая собственными органами власти) в своем заявление явно стремилось подчеркнуть, что острову ничего не угрожает, поскольку он находится под защитой НАТО, членом которого, как напомнили авторы заявления, являются и сами США. «Все государства — члены НАТО, включая США, имеют общие интересы в обороне Гренландии, и поэтому правительственная коалиция в Гренландии будет сотрудничать с Данией, чтобы обеспечить диалог и развитие обороны Гренландии в рамках сотрудничества с НАТО. Правительственная коалиция в Гренландии считает, что Гренландия всегда будет частью западного оборонного альянса», — говорится в документе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в НАТО нет дискуссии или разногласий по поводу необходимости обеспечить защиту Гренландии и Арктики в целом. Несмотря на заявления Дональда Трампа о возможном захвате острова, господин Рютте назвал главной угрозой альянса в этом направлении Россию и Китай.

