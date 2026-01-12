Трамп: США так или иначе получат Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «так или иначе» возьмут контроль над Гренландией. По его словам, если этого не сделает Вашингтон, остров заберут Россия или Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Запись разговора господина Трампа с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома. Каких-либо подробностей о конкретных действиях США в отношении Гренландии господин Трамп не озвучил.

В начале января президент США заявил, что страна должна получить Гренландию, так как сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями». The Telegraph писала, что страны ЕС обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии для ее защиты от возможной угрозы со стороны России или Китая. Если Дональд Трамп не согласится с этим предложением, ЕС планирует ввести санкции в отношении американских IT-гигантов — Google, X, Microsoft и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

