Активы краснодарского КМУС-2 продают за миллиард рублей

Арбитражный управляющий ЗАО «Второе краснодарское монтажное управление специализированное» (КМУС-2) Александр Михайлов объявил о повторном аукционе по продаже имущества компании. Активы выставят четырьмя лотами общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый дорогой лот включает производственный комплекс в Краснодаре на улице Дзержинского, 38. В него входят мастерские, автозаправка, складские и административные помещения. Стартовая цена составляет 523,7 млн руб.

Второй лот расположен в Туапсе на улице Кошкина, 11. Комплекс включает офисное здание, цеха и земельный участок площадью 6061 кв. м. Начальная стоимость — 38,8 млн руб.

Третий лот представляет производственную базу в поселке Афипский Северского района. В состав входят права аренды на участок площадью 4 тыс. кв. м, складские и производственные помещения. Стартовая цена — 126,6 млн руб.

Четвертый лот также находится в Афипском и включает производственную базу трубных узлов стоимостью 340 млн руб.

Электронные торги пройдут 16 октября в 12:00 на площадке АО «НИС». Заявки принимают с 1 сентября по 11 октября включительно.

КМУС-2 признано банкротом в феврале 2023 года. Инициатором банкротства выступил ЧОП «Правопорядок», которому строительное предприятие задолжало 450 тыс. руб. В реестре кредиторов также указано ПАО «НК «Роснефть». В решении Арбитражного суда Краснодарского края указано, что ЗАО «КМУС» имеет установленную в рамках дела о банкротстве и непогашенную задолженность в суммарном размере 5,7 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «КМУС-2» (КМУС) зарегистрировано в 1995 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Выручка общества за 2021 год составила 77,6 млн руб., убыток — 36,8 млн руб.

ЗАО «КМУС-2» — одно из крупнейших на юге страны предприятий в сфере строительства и реконструкции объектов ТЭК, магистральных трубопроводов, химических производств. В 2011 году КМУС-2 участвовал в проекте реконструкции ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» по заказу «Роснефти».

Лия Пацан