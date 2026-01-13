Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели 12 января около 14:51. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что, по данным на 18:00 12 января, на вылет в Краснодаре было задержано 12 рейсов, на прилет — девять, еще 14 были отменены. «Аэрофлот» также отменил 11 рейсов через краевой центр из-за снегопада и ограничений в работе авиагавани.

Алина Зорина

Новости компаний Все