В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели 12 января около 14:51. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что, по данным на 18:00 12 января, на вылет в Краснодаре было задержано 12 рейсов, на прилет — девять, еще 14 были отменены. «Аэрофлот» также отменил 11 рейсов через краевой центр из-за снегопада и ограничений в работе авиагавани.

Алина Зорина