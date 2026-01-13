Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Иран

Протесты по всему Ирану усиливаются, возможны перебои в работе интернета, предупредило посольство США. Оно призвало американцев немедленно покинуть Иран.

По данным посольства, протесты могут перерасти в столкновения, «приводящие к арестам и ранениям». На этом фоне правительство Ирана ограничило доступ к мобильной связи, а авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в страну. Находящимся здесь гражданам США рекомендуется выехать из страны по суше в Армению или Турцию. Если возможности уехать нет, посольство советует найти безопасное место, запастись едой и лекарствами, а также избегать мест проведения демонстраций.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима. Правозащитники сообщали о более чем 500 погибших. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. Сегодня он обсудит с чиновниками возможные меры против Ирана. В иранском МИДе заявили о готовности к военному конфликту с США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На тегеранский рынок выбросили протестные акции».