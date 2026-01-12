WSJ: Трамп вызвал чиновников на совещание по возможной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп завтра встретится с членами своей администрации и главами некоторых ведомств, чтобы обсудить возможные меры против Ирана, в том числе военные и санкционные. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По данным издания, на встрече будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Среди рассматриваемых мер — развертывание «секретного кибероружия» против иранских военных и гражданских объектов, а также отправка терминалов Starlink для обеспечения интернетом жителей Ирана. WSJ отмечает, что Пентагон пока не перебрасывал дополнительные силы к границам Ирана для подготовки к потенциальным военным ударам.

В конце декабря в Иране начались протесты из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Правозащитники сообщают о более чем 500 погибших. Господин Трамп грозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. Иран предупредил США об ответных мерах в случае атаки.

Подробности — в материале «Ъ» «На тегеранский рынок выбросили протестные акции».