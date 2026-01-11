На тегеранский рынок выбросили протестные акции

Президент США Дональд Трамп изучил варианты военного вмешательства в ситуацию вокруг уличных протестов в Иране. В их числе — удары по объектам местных силовых структур, которые задействованы для разгона манифестаций. С того момента, как 28 декабря 2025 года в Исламской Республике начались антиправительственные акции, американский лидер не раз обещал жестко отреагировать на гибель демонстрантов. Тем временем за последние дни число жертв возросло, утверждают правозащитники. Судя по всему, иранские власти готовятся к худшему. По распоряжению верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) — ключевая военно-политическая организация страны — приведен в состояние максимальной боеготовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие рядом с мечетью в Тегеране, 9 января 2026 года

Фото: Social Media / Reuters Протестующие рядом с мечетью в Тегеране, 9 января 2026 года

Фото: Social Media / Reuters

О том, какие силовые меры США могут принять для поддержки иранских протестующих, Дональда Трампа проинформировали во время специального брифинга в Белом доме, сообщили источники The New York Times. В числе представленных опций — давление на иранские силы безопасности, которые были брошены на подавление протестов, а также удары по невоенным объектам в Тегеране. Собеседники The New York Times, впрочем, делают оговорку: несмотря на желание помочь иранской улице, американская сторона намерена проявлять сдержанность, чтобы ее вмешательство не вызвало ответных ударов по американскому военному и дипломатическому персоналу на Ближнем Востоке, а также не привело к обратному эффекту — мобилизации иранского общества в поддержку Али Хаменеи.

С начала иранских протестов Трамп не раз давал понять, что готов деятельно поддержать протестные выступления. Вечером в субботу, 10 января, американский лидер повторил свои обещания.

«Иран, возможно, как никогда раньше стремится к свободе. США готовы помочь»,— написал он в социальной сети Truth Social.

После этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил в соцсети X, что «долгий кошмар» иранцев «скоро закончится». «Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены президентом и всеми, кто любит свободу»,— подчеркнул он, обращаясь к участникам протеста.

Протесты в Иране, которые стали крупнейшими с 2022 года, начались 28 декабря 2025 года на двух крупных рынках в центре Тегерана. Поводом стало падение курса иранского риала почти до 1,42 млн к доллару, что усилило инфляцию и привело к росту цен на продукты питания. Уже на следующий день глава Центробанка Мохаммад Реза Фарзин подал в отставку. Однако протестующих это не успокоило. Их лозунги быстро переросли в требование смены действующей власти и впервые — в поддержку возвращения монархии, существовавшей в Иране до исламской революции 1979 года. С каждым днем иранские силовики все более жестко действовали против участников акций. Несмотря на это, к 11 января протестное движение хотя и не нарастало, но и не шло на спад, охватывая не только столичный регион, но и многие провинции страны.

По данным правозащитных организаций, за первую неделю января число погибших демонстрантов и силовиков превысило 200 человек. Однако, как утверждает оппозиционный Тегерану спутниковый телеканал Iran International, 9 и 10 января уровень насилия резко возрос: его источники насчитали за два дня не менее 2 тыс. погибших.

Характерная черта нынешних выступлений — это открытое уничтожение протестующими изображений верховного лидера Ирана.

Пока власти 8 января не приняли решение ограничить работу интернета, в иранском сегменте соцсетей начали набирать популярность фотографии с молодыми иранками, прикуривающими от горящего портрета господина Хаменеи.

Протестующие, не имеющие централизованного руководства, выбрали себе символического лидера. Им стал наследник шахской династии Реза Пехлеви — 65-летний оппозиционер в эмиграции, который попытался воспользоваться протестной волной, чтобы снова заявить о себе. После того как он призвал иранцев устроить масштабные манифестации 8 и 9 января, протест пережил свой пик: численность вышедших протестовать превышала показатели первых дней. Утром 11 января Реза Пехлеви заявил, что у верховного лидера Ирана остается все меньше сторонников и возможностей влиять на ход событий. Все, на чем держится действующий режим,— это наемники-шииты из других стран, утверждает наследник шахского престола. «Знайте, что они понесут наказание за свои действия»,— пообещал он.

Выступая 8 января, аятолла Хаменеи осудил беспорядки и назвал протестующих вандалами, которые поддерживают американо-израильский заговор по дестабилизации страны и пытаются угодить американскому лидеру. По словам источников британской газеты The Telegraph, верховный правитель Ирана приказал КСИР, который пока не был задействован в подавлении протестных выступлений, находиться в состоянии максимальной боеготовности. Этот уровень мобилизации даже превышает тот, который был объявлен во время 12-дневной войны Ирана с Израилем в июне 2025 года. По данным The Telegraph, аятолла Хаменеи сейчас «тесно контактирует с КСИР, нежели с армией или полицией, потому что считает, что риск дезертирства из КСИР практически равен нулю».

Переход части силовиков на сторону протестующих стал еще одной заметной чертой нынешних протестов. Сотрудникам КСИР поручено выслеживать и наказывать изменников, и на этом фоне есть первые задержанные, утверждают источники The Telegraph.

Ситуация вокруг Ирана не может не волновать его регионального противника, Израиль, власти которого во время 12-дневной войны назвали свержение нынешней иранской власти одной из целей своей военной кампании. По словам источников Axios, 10 января госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Одна из тем, которая волновала премьера,— это то, как американская сторона намерена реагировать на протесты. В израильском разведсообществе есть опасения, что Тегеран попытается отвлечь внимание протестующих, начав очередной раунд конфронтации с еврейским государством.

На фоне протестов в Иране израильская сторона уже задействовала свою агентурную сеть, дал понять утром 8 января министр по делам национального наследия Израиля Амихай Элияху. «В настоящий момент там работают наши люди»,— сообщил министр. По его словам, агенты не вмешиваются в протесты, но пытаются минимизировать потенциальную военную угрозу со стороны Ирана. Вполне возможно, что это происходит в рамках подготовки к обсуждаемым в США силовым сценариям.

Нил Кербелов