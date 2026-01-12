Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США продолжат захватывать следующие из Венесуэлы без разрешения танкеры

Венесуэлу могут покидать лишь те нефтяные танкеры, которые одобрили США. Суда без государственной принадлежности американские силы продолжат задерживать, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли (от США.—"Ъ")»,— уточнила госпожа Левитт в беседе с журналистами. Трансляция велась на Youtube-канале CNN.

США начали перехватывать танкеры в международных водах в начале декабря, после того как президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных судов с венесуэльской нефтью. 7 января американские силы задержали танкер «Маринера» под флагом России и танкер M Sophia, ранее шедший под панамским флагом. В момент захвата судна США сочли его статус неопределенным. Пятым задержанным в Карибском бассейне танкером 9 января стал Olina, который, по информации WSJ, вез российскую нефть из Венесуэлы. Операция США по перехвату танкеров, пишет NYT, привела к их «массовому побегу» из венесуэльских вод. Кроме того, выяснила WSJ, за три месяца 2025 года 25 танкеров сменили флаг на российский, из них 16 — находятся под санкциями США и Великобритании.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США и Россия предпочли не нагнетать».

