NYT: нефтяные танкеры устроили «массовый побег» от США из вод Венесуэлы

Группа из 16 танкеров массово вышла из венесуэльских вод, преодолев введенную США морскую блокаду. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые данные и неназванного американского чиновника.

По информации NYT, суда, большинство из которых загружены нефтью, направились в Атлантический океан, в сторону Африки и Европы. Американские военные смогли задержать только один танкер — M Sophia — в Карибском море.

Из остальных 15 судов четыре заметили, когда те шли на восток в Атлантическом океане, в 400 милях от суши. Другую группу из пяти танкеров обнаружили в Карибском бассейне. Одно из судов, утверждает NYT, переименовано в Galileo и идет под российским флагом. Еще один танкер появился у побережья Колумбии.

Сегодня береговая охрана США захватила танкер Olina c российской нефтью в Карибском бассейне. Сначала о задержании судна писали Reuters и The Wall Street Journal, потом информацию подтвердили в Южном командовании американской армии. Это пятый танкер, захваченный США за последние недели за нарушение блокады и незаконный экспорт нефти из Венесуэлы. Под каким флагом шел танкер, неизвестно.