В армии США подтвердили захват танкера Olina в Карибском море

Южное командование армии США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. Операция американских сил прошла без происшествий, заявило ведомство в X.

«Сегодня утром наши объединенные межведомственные силы в очередной раз четко дали понять: “для преступников нет безопасного убежища”»,— следует из заявления ведомства. Сообщение сопровождается видео, демонстрирующим ход операции.

В миссии по захвату судна участвовали морские пехотинцы и моряки Объединенной оперативной группы Southern Spear при поддержке Министерства внутренней безопасности США. Они высадились с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

Согласно сообщению ведомства, операция также была обеспечена силами десантной группы ВМС США. Среди них — корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

Сегодня газета The Wall Street Journal и агентство Reuters писали со ссылкой на неназванных американских чиновников о захвате США танкера Olina. В СМИ уточняли, что американские силы захватили судно, следовавшее из Венесуэлы, у берегов Тринидада и Тобаго в Карибском бассейне. Как утверждает WSJ, судно перевозило российскую нефть.