До и после операции США в Венесуэле Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах установить контроль над разными странами мира или их ресурсами. Угрозы, предостережения и советы американского президента — в подборке «Ъ».

Канада «Когда вы избавляетесь от этой искусственно нарисованной линии (государственной границы.—“Ъ”), которую кто-то провел много лет назад с помощью линейки, просто прямой линией прямо через всю страну, когда вы смотрите на это прекрасное образование как на единое целое, когда я посмотрел на это, я сказал, что так и должно быть» Про предложение Канаде стать 51-м штатом США на встрече в Белом доме с премьер-министром страны Марком Карни, 6 мая 2025 года

Куба «Я думаю, что Куба висит на волоске, у Кубы большие проблемы… И знаете, они еще не совсем рухнули, но, я думаю, они очень близки к этому по собственной воле. Честно говоря, я не знаю, как можно еще надавить на нее, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах» Про политическую ситуацию во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом, 9 января 2026 года

Колумбия «У него (президента Колумбии Густаво Петро.— “Ъ”) есть кокаиновые фабрики. У него есть заводы, где он производит кокаин. И да, думаю, я остаюсь при своем первом заявлении… ему действительно нужно следить за своей задницей» Про наркоторговлю на пресс-конференции после военной операции США в Венесуэле, 3 января 2026 года

Венесуэла «Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед, и президент сообщил советникам, что, по его мнению, его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель» Про дальнейшие планы США в публикации в газетеThe Wall Street Journal, 8 января 2026 года «США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более крупном, совершенном и современном виде» Про дальнейшее сотрудничество с властями в социальной сети Truth Social, 9 января 2026 года «Только время покажет. Я бы сказал, гораздо дольше (года.— “Ъ”)… Мы должны восстановить страну. Вы должны восстановить страну, и мы восстановим ее очень выгодным способом. Мы будем использовать нефть и будем ее добывать. Мы снижаем цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается. Мы будем помогать...» Про временные рамки контроля США над Венесуэлой в интервью газете The New York Times, 8 января 2026 года

Гренландия «Мой сын, Дональд младший, и различные представители отправятся туда, чтобы посетить некоторые из самых великолепных мест и достопримечательностей… Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!» Про планы США на остров в социальной сети Truth Social, 7 января 2025 года «Мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им (европейцам.— “Ъ”) это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию захватят Россия или Китай,— заявил он журналистам.— Я бы хотел заключить сделку (по Гренландии.— “Ъ”) самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути» Про желание США добиться полного контроля над островом на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, 10 января 2026 года «Гренландская оборона основывается на двух собачьих упряжках. Вы знали об этом? Две. Собачьи. Упряжки. И в то же время здесь русские крейсеры и подлодки и китайские крейсеры и подлодки. Мы не можем позволить этого» Про вооруженные силы острова во время трансляции с борта своего самолета, 12 января 2026 года

Иран «Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это» Про возможную атаку Тегерана на американские объекты во время выступления в Белом доме, 11 января 2026 года «Они звонили вчера. Иран звонил, чтобы вести переговоры. Думаю, им надоело, что их постоянно избивают Соединенные Штаты… Возможно, нам придется действовать до начала встречи» Про массовые беспорядки в Иране на пресс-конференции, 11 января 2026 года «Похоже, Иран пересекает "красную линию": были убиты люди, которых не следовало убивать, а иранские власти правят с помощью насилия» Про подавление протестов в Иране во время трансляции с борта своего самолета, 12 января 2026 года

Мексика «Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной» Про военную операцию в эфире телеканала Fox News, 9 января 2026 года

Сектор Газа «США в сотрудничестве с прекрасными девелоперскими командами со всего мира медленно и осторожно начнут строить то, что станет одним из самых лучших и впечатляющих проектов такого рода на Земле. Американские солдаты для этого не понадобятся! Установится стабильность в регионе» Про возможную передачу сектора Газа под контроль США в социальной сети Truth Social, 6 февраля 2025 года

Украина «Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине $350 млрд и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость» Про прогнозируемый доход США от доступа к минеральным ресурсам Украины на пресс-конференции, 12 января 2025 года

Панама «Это (передача управления каналом в руки Панамы.— “Ъ”) было сделано не для пользы других, а просто в знак сотрудничества между нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов» Про возвращение контроля Вашингтона над Панамским каналом в социальной сети Truth Social, 21 декабря 2024 года

