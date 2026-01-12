Трамп назвал «две собачьи упряжки» основой обороны Гренландии

Американский президент Дональд Трамп повторил свой тезис о том, что датской автономии, Гренландии, угрожают Россия и Китай. По его мнению, только США способны защитить остров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Гренландская оборона основывается на двух собачьих упряжках. Вы знали об этом? Две. Собачьи. Упряжки. И в то же время здесь русские крейсеры и подлодки и китайские крейсеры и подлодки. Мы не можем позволить этого», — сказал господин Трамп на борту своего самолета (трансляцию вел Белый дом).

Он также выразил уверенность в том, что США «так или иначе» обретут контроль над Гренландией.

Daily Mail со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп приказал Объединенному командованию спецопераций США разработать план вторжения на остров. В ответ на это, по данным The Telegraph, в ЕС обсуждают введение ограничений против американских компаний. Европейские политики заявили об угрозе существованию НАТО в случае американского вторжения в Гренландию.