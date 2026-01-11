Остров обострения

На начинающейся неделе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с госсекретарем США Марко Рубио обострившуюся ситуацию вокруг Гренландии. Желание президента Дональда Трампа получить контроль над этой датской автономией, по данным СМИ, повергло премьер-министра Дании Метте Фредериксен в шок и вызвало панику среди европейских союзников США. Все последние дни они соображали, как удовлетворить притязания хозяина Белого дома без нарушения суверенитета Дании и целостности НАТО. Дональд Трамп, однако, уже дал понять, что остров должен стать частью США и никак иначе.

Флаг Гренландии в Копенгагене

Фото: IDA MARIE ODGAARD / EPA / ТАСС

В то время как весь мир обсуждает судьбу Гренландии, в самой датской автономии жизнь как будто идет своим чередом: на главной странице местной газеты «Семитсиак», одной из двух, выпускающихся на крупнейшем в мире острове с населением всего 57 тыс. человек, материалы об успехах гренландской сборной по гандболу, учительнице, отметившей 40 лет в профессии, и необычно теплой для этих краев зиме. Но приоритеты читателей и здесь сейчас явно другие. В топе самых читаемых материалов: «Трамп: США хотят заключить простую сделку по Гренландии, но готовы пойти и сложным путем», «Четверо из десяти датчан считают, что Трамп совершит вторжение», «Лидеры пяти гренландских партий заявили о недопустимости вмешательства в дела острова».

Последняя статья особенно интересна. В своем совместном заявлении лидеры политических объединений настаивают, что жители острова не хотят быть «ни американцами, ни датчанами», а хотят быть просто «гренландцами». «Мы хотим сами решать будущее нашей страны»,— подчеркивают они. На данный момент Гренландия, обладающая собственным правительством и парламентом, является территориальной единицей Датского королевства, которое среди прочего определяет ее внешнюю и оборонную политику. Дискуссия о необходимости обретения полной независимости от Копенгагена ведется в Гренландии уже много лет, но на фоне притязаний Дональда Трампа на остров она вышла на первый план.

Каким именно видится гренландцам их будущее, впрочем, не очень понятно.

Остров, абсолютное большинство жителей которого заняты в рыбном хозяйстве, является дотационным (финансовая поддержка Копенгагена составляет около 20% ВВП Гренландии). Судя по заявлениям гренландских политиков, они, однако, полагают, что справятся и без Дании. Гренландия обладает большими запасами фактически неразработанных полезных ископаемых, включая 43 минерала, обозначенных США как «критически важные». Местные власти готовы обсуждать с американской стороной их разработку.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт на днях открыто заявила, что предпочла бы сама отправиться в Вашингтон на переговоры с Марко Рубио, но в итоге она будет лишь сопровождать Ларса Лёкке Расмуссена. По данным источников газеты The New York Times, премьер-министр Дании Метте Фредериксен «в шоке» от последних заявлений Дональда Трампа по Гренландии. «В панике», как признаются европейские собеседники издания, и союзники США по НАТО. Долгое время они считали, что американский президент просто так говорит о претензиях на остров, но в последние дни они осознали, что он не шутит. Во многом на смену настроений повлияло вторжение США в Венесуэлу. «Теперь это уже не просто слова американской администрации, отличающиеся от того, к чему мы привыкли. Они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле»,— высказала общее мнение министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард (цитата по ТАСС). По ее словам, теперь нужно исходить из того, что Дональд Трамп намерен сделать то, что обещает.

А он на днях в очередной раз пообещал тем или иным способом добиться полного контроля США над островом. «Мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им (европейцам.— “Ъ”) это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию захватят Россия или Китай,— заявил он журналистам.— Я бы хотел заключить сделку (по Гренландии.— “Ъ”) самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути». Что это за «сложный путь», Дональд Трамп не пояснил, но другие представители его администрации не исключали для выполнения этой задачи и задействования вооруженных сил.

Судя по заявлениям американских официальных лиц, они считают Гренландию перспективной не только с точки зрения полезных ископаемых. Для них это ключ к контролю над Арктикой.

Остров стратегически выгодно расположен в плане контроля над арктическими судоходными маршрутами, становящимися более доступными по мере текущих климатических изменений. Кроме того, Гренландия, как неоднократно говорил сам Дональд Трамп, интересует США с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Американские эксперты указывают на потенциал острова в том числе для целей противоракетной обороны — там уже работает радар системы США предупреждения о ракетном нападении, возможно передовое базирование перехватчиков и иной инфраструктуры в рамках запущенного нынешним хозяином Белого дома амбициозного проекта по созданию противоракетной системы нового поколения «Золотой купол».

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО, автор Telegram-канала «Пост-Америка», среди причин интереса Дональда Трампа выделяет и психологические. «Присоединение территорий — обычный способ наращивания государствами мощи. Для лидеров это еще и возможность запомниться потомкам, войти в историю. Эгоцентрист-государственник Дональд Трамп желает и первого, и второго»,— отмечает эксперт.

Как политик-националист, Дональд Трамп, по его словам, стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США. А как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие». «А специфический образ мысли Трампа требует, чтобы это наследие обязательно было грандиозным — huuuge. Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми,— то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера»,— поясняет Максим Сучков.

Европейские лидеры, судя по утечкам в СМИ, тем не менее надеются выработать альтернативный план, который позволил бы удовлетворить амбиции американского президента, но без нарушения суверенитета Дании и кризиса в рядах НАТО.

Среди обсуждаемых идей — заключение преференциальных соглашений с США на разработку гренландских месторождений, размещение на острове крупных контингентов стран—членов НАТО для его защиты от притязаний других государств и существенное наращивание на нем американского военного присутствия.

Не факт, впрочем, что эти идеи заинтересуют Дональда Трампа. Договариваться о разработке ископаемых США могут с Гренландией и сейчас, и это можно в целом делать в обход Копенгагена. Кроме того, по действующим с середины прошлого века договоренностям между США и Данией американцы могут и так в любой момент резко нарастить свой контингент на острове. Сейчас на их военно-космической базе Питуффик (бывшая Туле) менее 200 американских военных, а в период холодной войны было до 6 тыс.

В субботу журналисты попросили Дональда Трампа пояснить, почему он считает, что Гренландия должна стать частью США, если у американцев на острове и так фактически неограниченные возможности. «Потому что, когда мы владеем этим, мы это защищаем. Арендуемое вы таким же образом не защищаете. Надо владеть этим»,— ответил он.

