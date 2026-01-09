Трамп: Куба висит на волоске

Куба зависела от Венесуэлы, получая от нее нефть и деньги, заявил президент США Дональд Трамп. Сейчас же островное государство «висит на волоске» — у него большие проблемы, и оно близко к краху, считает американский президент.

Об этом господин Трамп заявил во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом. Радиоведущий уточнил, не пора ли США усилить давление на Кубу, поскольку правительство страны, по его словам, «высасывает жизненные силы из народа этого острова». Господин Трамп ответил: «Честно говоря, я не знаю, как можно еще надавить на нее, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах».

Куба находится в бедственном положении последние 25 лет, добавил Дональд Трамп. «И, знаете, они еще не совсем рухнули, но я думаю, они очень близки к этому по собственной воле»,— заявил он.

В начале января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что правительство Кубы «представляет собой огромную проблему». Он не ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Вашингтон проводить военную операцию на острове как в Венесуэле, но добавил, что Белый дом — «не большой поклонник кубинского режима».