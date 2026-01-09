Трамп анонсировал сухопутную операцию США против наркокартелей Мексики

США скоро нанесут удар по наркокартелям в Мексике, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мы начнем прямо сейчас наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику»,— сказал господин Трамп. Он также сообщил, что США перекрыли 97% наркотиков, поступающих по воде. Теперь американские войска готовятся наносить удары по картелям на суше.

С начала сентября армия США наносит удары по судам вблизи берегов Венесуэлы, которые, как утверждает Дональд Трамп, перевозят наркотики. В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский президент допускал, что США могут расширить военные действия против наркокартелей в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе в Мексике и Колумбии.