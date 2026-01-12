Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп стал «президентом Венесуэлы» в соцсетях

Президент США Дональд Трамп опубликовал якобы скриншот из «Википедии», на котором указано, что он занимает должность и. о. президента Венесуэлы. Фото опубликовано на странице господина Трампа в его соцсети Truth Social. Согласно скриншоту, он «занял пост» венесуэльского президента в январе.

Фото: @realDonaldTrump

Фото: @realDonaldTrump

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В результате ударов погибли как минимум 100 человек. Временным президентом стала Делси Родригес, до этого занимавшая должность вице-президента. Минэнерго США допустило контроль над Венесуэлой на протяжении нескольких лет. При этом Дональд Трамп пообещал не повторять атаку из-за сотрудничества с местными властями.

О последствиях атаки — в материале «Ъ» «Разменные баррели».

