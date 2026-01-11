Разменные баррели

Остановка экспорта венесуэльской нефти в Китай может позволить РФ нарастить поставки в страну и добиться снижения дисконтов на этом рынке, считают аналитики. До блокады США и задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро страна поставляла в КНР почти 690 тыс. баррелей в сутки. В то же время США, судя по всему, намерены занять место России как экспортера нафты в Венесуэлу.

Фото: Marcos del Mazo / LightRocket / Getty Images Интерес Дональда Трампа к Венесуэле не иссякнет до последней капли нефти

Российские нефтекомпании могут нарастить поставки независимым НПЗ в Китае, которым грозят перебои в закупках нефти из Венесуэлы, считают аналитики Kpler и Argus. Блокада венесуэльского экспорта и аресты танкеров силами США практически остановили отгрузки в Китай. Все больше участников рынка ожидают, что поставки венесуэльской нефти в КНР снизятся после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января и заявлений президента США Дональда Трампа об управлении Венесуэлой, указывают в Argus. Первые серьезные проблемы с обеспечением нефтью китайских НПЗ, полагают аналитики, могут возникнуть в марте 2026 года, вызвав снижение производства или начало досрочных ремонтов.

В Kpler называют задержание Николаса Мадуро «поворотным моментом» для нефтяного сектора Венесуэлы и мировых рынков тяжелой нефти.

По данным S&P Global Energy CERA, в Венесуэле сосредоточены одни из крупнейших в мире запасов нефти — около 364 млрд баррелей нефтяного эквивалента. По оценкам аналитиков Kpler, в краткосрочной перспективе цены на сырье могут укрепиться, но реакцию рынка сдержит переизбыток предложения. За 2–9 января мартовский фьючерс на Brent подорожал на 4,17%, до $63,34 за баррель, по данным «Финам». В краткосрочной перспективе в Kpler прогнозируют рост цен на нефть из Ирана и России, а также на некоторые латиноамериканские сорта на рынках Восточной Азии.

На Венесуэлу приходится всего 1,6% мирового морского экспорта нефти. По оценкам Kpler, в последнюю неделю декабря 2025 года он снизился до 300 тыс. баррелей в сутки (б/c) по сравнению с 960 тыс. б/c в начале месяца. По данным аналитиков, поставки в США в декабре снизились на 19,5% к предыдущему месяцу, до 115 тыс. б/c. Отгрузки в Китай в декабре упали до нуля со среднего уровня 688 тыс. б/c в сентябре—ноябре. В Kpler прогнозируют, что, если США сохранят блокаду, добыча нефти в Венесуэле по итогам января может снизиться на 20% и составить менее 700 тыс. б/c. По оценкам аналитиков, при снятии санкций возможно краткосрочное увеличение добычи до 1–1,15 млн б/с.

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters заявил, что санкции в отношении Венесуэлы могут быть сняты в середине января для облегчения продаж нефти.

Власти США намерены продавать сырье американским НПЗ и международным покупателям, средства будут поступать на счета, контролируемые США. В Kpler считают, что основными покупателями могут стать НПЗ на побережье Мексиканского залива, а также Индия и Испания, которые активно закупали венесуэльскую нефть до введения санкций. По данным S&P Global Energy CERA на 26 декабря, в хранилищах Венесуэлы было около 34,4 млн баррелей нефти.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков полагает, что и возобновление экспорта венесуэльской нефти будет выгодно России. По его словам, основные потоки сырья будут переориентированы на рынок США, что снизит конкуренцию с РФ на азиатских рынках. Это позволит РФ укрепить позиции в Азии и, возможно, несколько сократить дисконты, полагает эксперт. По его мнению, маловероятно, что задержания танкеров станут системной практикой, способной серьезно изменить маршруты или повысить страховые риски. Военные силы США 7 января высадились на борт нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом, подозревая судно в нарушении санкций на транспортировку нефти из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, в январе американскими силами были задержаны танкеры M Sophia и Olina.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что Китай договорится с США о сохранении поставок венесуэльской продукции, но на это уйдет время. По его словам, на прежние объемы добыча в Венесуэле выйдет довольно быстро, а вот ее увеличение возможно не ранее чем через полтора-два года, так как инфраструктура изношена, а вкладываться в ее обновление пока никто не спешит. При этом, добавляет он, Китай в полном объеме возместить венесуэльские поставки по прежним ценам не сможет, а значит, у НПЗ в КНР появится интерес к российской нефти, что может вылиться в снижение дисконтов на сырье из РФ.

Впрочем, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что Китай не испытает проблем с замещением венесуэльской нефти.

По его словам, речь может идти примерно о 500 тыс. б/c, а Россия вряд ли сможет резко нарастить экспорт и заменить венесуэльское сырье из-за ограничений ОПЕК+ по добыче и логистических трудностей.

В то же время установление контроля США над нефтяным сектором Венесуэлы грозит России потерей одного из рынков сбыта нафты. По информации Reuters, в ноябре 2025 года РФ нарастила отгрузки этого сырья в Венесуэлу почти в 5,5 раза месяц к месяцу, до 190 тыс. тонн. Венесуэла использует нафту для разжижения тяжелой нефти, и, по данным источников Reuters, теперь поставки этого сырья в страну из США начал трейдер Vitol в рамках соглашения с американским правительством. За неполные 11 месяцев 2025 года РФ экспортировала морем 12,6 млн тонн, заняв второе место по поставкам в мире с долей 11,7%.

Ольга Семеновых