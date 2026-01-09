Трамп пообещал не повторять атаку на Венесуэлу из-за сотрудничества с властями

США не станут проводить еще одну военную операцию в Венесуэле, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, этому способствовало налаживание сотрудничества с временным правительством республики, в частности, по нефтегазовой отрасли.

Дональд Трамп напомнил, что Венесуэла начала освобождать многих политических заключенных. Он назвал это «важным и умным жестом» со стороны венесуэльского правительства.

«США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более крупном, совершенном и современном виде»,— написал господин Трамп в Truth Social. Несмотря на отмену ранее запланированной второй атаки на республику, американские корабли останутся на своих местах в целях безопасности, пояснил американский президент.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Супруги вину не признали. На пост и. о. президента Венесуэлы назначена Делси Родригес.