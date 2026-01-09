Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп пообещал не повторять атаку на Венесуэлу из-за сотрудничества с властями

США не станут проводить еще одну военную операцию в Венесуэле, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, этому способствовало налаживание сотрудничества с временным правительством республики, в частности, по нефтегазовой отрасли.

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Дональд Трамп напомнил, что Венесуэла начала освобождать многих политических заключенных. Он назвал это «важным и умным жестом» со стороны венесуэльского правительства.

«США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более крупном, совершенном и современном виде»,— написал господин Трамп в Truth Social. Несмотря на отмену ранее запланированной второй атаки на республику, американские корабли останутся на своих местах в целях безопасности, пояснил американский президент.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Супруги вину не признали. На пост и. о. президента Венесуэлы назначена Делси Родригес.

Фотогалерея

Акции в поддержку Венесуэлы и Николаса Мадуро

Предыдущая фотография
Сотни людей собрались в бразильском Сан-Паулу, требуя освобождения и возвращения в Венесуэлу президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

Фото: Tuane Fernandes / Reuters

В Каракасе акция прошла под национальными флагами и лозунгами в защиту суверенитета и конституционного строя

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Участники митинга в Париже обвиняли США в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В Сан-Паулу в толпе звучали призывы к единству с Венесуэлой и сопротивлению внешнему давлению

Фото: Tuane Fernandes / Reuters

Протестующие в Каракасе отмечали, что народ выходит на улицы «с достоинством и мужеством», а сам Мадуро «не сдался и не встал на колени»

Фото: Ariana Cubillos / AP

Женщина оставляет красные отпечатки ладоней на фасаде посольства США в Мехико (Мексика)

Фото: Marco Ugarte / AP

Акция протеста прошла и у здания суда в Нью-Йорке, где накануне прошли первые слушания по делу Николаса Мадуро и его супруги

Фото: Heather Khalifa / AP

На акции в Буэнос-Айресе (Аргентина) демонстранты жгли американские флаги

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Марш у здания Национальной ассамблеи в Каракасе в день официальной инаугурации вице-президента Дельси Родригес в качестве временного президента Венесуэлы

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В Каракасе протестующие требовали вернуть им президента Мадуро

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Участники проправительственных ультралевых военизированных группировок, известных как «Колективос», на акции в Каракасе

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Акция протеста против операции США в Венесуэле прошла также в индийской Калькутте

Фото: Bikas Das / AP

Демонстрант с флагом Венесуэлы в Никосии (Кипр)

Фото: Petros Karadjias / AP

Акция протеста против действий США в Венесуэле перед резиденцией премьер-министра Великобритании в Лондоне

Фото: ANDY RAIN / EPA / ТАСС

Демонстрация в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за освобождение Николаса Мадуро

Фото: Bruna Prado / AP

Акция протеста в Стамбуле (Турция) против операции США в Венесуэле

Фото: Emrah Gurel / AP

Марш в поддержку Николаса Мадуро в Каракасе

Фото: Ronald Pena R / EPA / ТАСС

