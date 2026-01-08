В результате ударов США по Венесуэле погибли как минимум 100 человек

Как минимум 100 человек погибли в результате ударов американских войск по территории Венесуэлы, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.

«К настоящему моменту известно о 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения»,— сказал господин Кабельо в эфире телеканала Telesur.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу. Бомбардировке подверглись в том числе здания государственных учреждений. В результате операции был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме.