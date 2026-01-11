Минэнерго США допустило контроль над Венесуэлой на протяжении нескольких лет

США могут участвовать в управлении Венесуэлой на протяжении нескольких лет, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. По его словам, в дальнейшем компании США будут все больше вовлечены в работу венесуэльского нефтяного сектора. Министр назвал целью США восстановление нефтяной промышленности в Венесуэле, которая «находится в упадке уже 25 лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Речь идет не о неделях, а, скорее, о месяцах. Может быть, год или два, а может быть и больше,— сказал господин Райт в эфире CBS News.— Конечно, вы увидите большее участие Америки там (в Венесуэле.— "Ъ")».

Крис Райт подчеркнул, что США уже контролируют продажу венесуэльской нефти и поток средств в страну. «Мы думаем, что увидим относительно быстрые изменения, улучшение ситуации в Венесуэле»,— сказал глава Минэнерго. Он заявил, что конечная цель США — создание «представительного правительства для народа Венесуэлы». «Я думаю, тогда вы увидите возвращение полного суверенитета правительства Венесуэлы»,— заключил министр.

Деньги от продажи венесуэльской нефти будут поступать на контролируемые США счета, сообщал ранее Крис Райт. Американская сторона рассчитывает продать около 30–40 млн баррелей нефти, реализация «будет продолжаться неограниченно долго». Минэнерго США объявляло о планах модернизировать электроэнергетическую сеть Венесуэлы.