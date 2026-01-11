В Северском районе Кубани поток воды снес машину при переправе через реку

В станице Убинской Северского района Краснодарского края поток воды снес автомобиль при попытке водителя пересечь реку Убин. Мужчина самостоятельно выбрался из машины и добрался до берега, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил глава района Алексей Чеверев в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / Cheverev Фото: t.me / Cheverev

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, скорая помощь, сотрудники полиции и администрации поселения. Из-за сильного течения достать автомобиль из воды пока невозможно.

«Еще раз призываю всех не испытывать судьбу! Не пытайтесь форсировать водные преграды. Течение рек сейчас обладает огромной силой, способной снести даже тяжелую технику»,— написал господин Чеверев.

Уровень воды в реке Афипс Северского района превысил безопасную отметку. Власти муниципалитета призывали жителей прибрежных территорий и зон возможного подтопления быть бдительными.

Днем 11 января в оперштабе Кубани сообщали, что подъема уровней воды и подтоплений в муниципалитетах Краснодарского края не наблюдается.

По данным ГУ МЧС России по краю, на юго-восточной и юго-западной территориях региона на малых реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды, который местами может превысить неблагоприятные отметки.

Никита Бестужев