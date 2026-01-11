Уровень рек в Краснодарском крае — в пределах нормы

Поднятия уровней воды и подтоплений в муниципалитетах Краснодарского края не наблюдается. Оперативные службы следят за ситуацией круглосуточно, сообщили в оперштабе региона.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В связи со штормовым предупреждением коммунальные и дорожные службы в столице Кубани приведены в готовность. В ближайшие дни в Краснодаре прогнозируют дождь со снегом, а также заморозки и сильный ветер, сообщили в оперштабе.

Как сообщал мэр Евгений Наумов, ночью в Краснодаре для очистки и обработки дорог и пешеходных зон в связи с ухудшением погоды на дежурство заступят 40 единиц техники.

По данным ГУ МЧС России по краю, на юго-восточной и юго-западной территориях региона на малых реках бассейна реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды, который местами может превысить неблагоприятные отметки.

Андрей Николаев