В горах Сочи до 13 января объявили лавинную опасность

В горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря до 13 января возможен сход лавин, сообщается в смс-рассылке РСЧС. В регионе также ожидается сильный дождь, штормовой ветер и снегопад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о сильных осадках в сочетании с грозой и ветром со скоростью 20–25 метров в секунду в течение суток 11 и 12 января. В горных районах порывы ветра могут достигать 30–35 метров в секунду.

На малых реках бассейна реки Кубань, расположенных в юго-восточной и юго-западной частях Краснодарского края, а также на реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды. В отдельных местах он может превысить неблагоприятные отметки.

Власти рекомендуют жителям и туристам избегать посещения горных зон, а также соблюдать осторожность при передвижении в условиях неблагоприятной погоды. В случае угрозы жизни и здоровью населения следует немедленно обратиться в экстренные службы.

Андрей Николаев