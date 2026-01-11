Главные новости к утру 11 января

Четыре человека ранены в результате налета БПЛА на Воронеж, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов.

Президент США Дональд Трамп после угроз нанести удары по Ирану заявил о «готовности помочь» стране обрести свободу.

США готовятся ослабить санкции в отношении Венесуэлы для продажи нефти.

The Telegraph узнала, что европейские страны обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии и разрабатывают план по введению санкций против технологических компаний из США.