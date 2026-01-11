США ослабят санкции против Венесуэлы для продажи нефти

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на следующей неделе Вашингтон может снять дополнительные американские санкции в отношении Венесуэлы. Он уточнил, что ослабление ограничений необходимо для продажи венесуэльской нефти.

«Мы снимаем санкции с продажи нефти. Это может произойти уже на следующей неделе»,— сказал господин Бессент в интервью Reuters.

Глава Минфина США напомнил, что венесуэльские активы на сумму $5 млрд остаются замороженными. Как сообщил Скотт Бессент, на следующей неделе он встретится с главами Международного валютного фонда и Всемирного банка для обсуждения возобновления сотрудничества с Венесуэлой. По его словам, заблокированные активы могут быть направлены на восстановление экономики Венесуэлы.