Telegraph: Британия и страны ЕС обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии

Власти Великобритании ведут переговоры с европейскими союзниками, в числе которых Франция и Германия, о размещении войск на территории Гренландии для защиты острова от США, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, военные руководители европейских стран разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии. Он включает в себя размещение военнослужащих, кораблей и военных самолетов на острове. Планы находятся на ранней стадии.

Целью возможного усиления военного присутствия станет защита Гренландии от России и Китая. По словам источников, премьер Британии Кир Стармер «чрезвычайно серьезно» воспринял угрозу и согласился с необходимостью принять меры. Европейские страны надеются, что размещение войск НАТО убедит президента США Дональда Трампа отказаться от амбиций по аннексии острова.

Одновременно Евросоюз разрабатывает план по введению санкций в отношении американских технологических гигантов Google, X, Microsoft и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также некоторых банков и финансовых компаний. Ограничения введут в том случае, если Дональд Трамп отклонит предложение о развертывании войск НАТО в Гренландии.

Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями». The Telegraph также указывает, что в Гренландии находится одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов.