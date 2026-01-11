Число пострадавших при налете БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при налете беспилотников на Воронеж ранены четыре человека. Ранее было известно о двух пострадавших.

«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы»,— написал господин Гусев в Telegram-канале.

В результате падения обломков БПЛА в семи многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады. В их числе один строящийся дом. В двух домах начались пожары. Кроме того, повреждены шесть частных домов, объект «одной из спасательных служб», как минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. При этом непосредственная угроза удара в Воронеже и нескольких районах региона отменена.

Минобороны России заявляло, что с 20:00 до 23:00 мск над Воронежской областью были сбиты 17 беспилотников.