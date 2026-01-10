Трамп: США готовы помочь Ирану обрести свободу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Ирану обрести свободу. С конца декабря там продолжаются масштабные акции протеста.

«Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Каких-либо подробностей о дальнейших действиях Вашингтона он не привел. Ранее президент США грозил нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат расстреливать протестующих.

Протесты в Иране начались из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют изменения политического строя и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал, что только в шести больницах Тегерана находятся 217 тел погибших. Правозащитная организация HRANA сообщала о 65 погибших, в числе которых семеро детей, а также 14 силовиков и один гражданский чиновник.