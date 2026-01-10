Движение на участке М-8 под Переславлем приостановлено для фур

В Ярославской области на участке федеральной трассы М-8 с 114 до 122 км приостановлено движение грузового транспорта на время нейтрализации затора. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация на М-8

Фото: Сергей Хабибулин Ситуация на М-8

Фото: Сергей Хабибулин

«Сейчас пропускают только легковой транспорт. С км 122 местами сохраняются небольшие заторы, но в целом движение идет»,— указывается в сообщении пресс-службы.

С 12 часов 9 января движение по федеральной трассе от 111 до 134 км под Переславлем-Залесским ограничено из-за сильных снегопадов. Очевидцы сообщают, что движения в пробке нет. Власти планируют эвакуировать желающих из пробки на снегоходах, для людей приготовлена гостиница в Переславле-Залесском. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал отказаться от поездок по М-8 и посоветовал возвращаться из Москвы в Ярославскую область через село Нагорье.

Алла Чижова