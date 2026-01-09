М-8 встала в пробку из-за снегопада под Переславлем

На участке трассы М-8 под Переславлем-Залесским Ярославской области днем 9 января возникла 20-километровая пробка из-за снегопада. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», движение в обе стороны замедлено.

Фото: соцсети

К настоящему моменту на Ярославском шоссе устранены все ДТП, остаются сложности с проездом большегрузов на подъемах и спусках. Ситуацию контролируют сотрудники ГИБДД, добавили в пресс-службе.

«Специалистами предпринимаются все возможные силы для полноценного возобновления движения. На участок автомобильной дороги отправлены дополнительные комбинированные машины городского округа Переславль-Залесский и АО «Ярдормост» для очистки и обработки дороги»,— прокомментировали в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Также работает спецтехника ФКУ Упрдор «Холмогоры».

В областном министерстве добавили, что к 20:00 на 132-м км трассы откроют пункт обогрева.

Алла Чижова