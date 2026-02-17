Новая снегоуборочная машина начала работу на Северной железной дороге

На Северной железной дороге начала работу инновационная снегоуборочная машина серии СС-ПОМ, произведенная российским предприятием в Туле.

Она совмещает в себе функции скоростной очистки от снега железнодорожных путей отвальными устройствами и очистку пространства между рельсами потоком воздуха. Машина может очищать поверхность шириной 6 метров, при высоте снега до 1,5 метра и уже задействована на участках Северной железной дороги в центральной России.

В общей сложности этой зимой на путях Северной железной дороги во всех регионах работают более 140 единиц снегоуборочной техники — машины для расчистки от снега, для вывоза снега со станций, струги, роторные снегоочистители для борьбы со снежными заносами, автотракторная техника.

Работы по очистке от снега ведутся в круглосуточном режиме. В прошлом сезоне на магистрали убрали почти 6 миллионов кубометров снега, а общее расстояние расчищенных путей составило свыше 190 тысяч километров.