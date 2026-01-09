Губернатор Ярославской области призвал воздержаться от поездок по М-8

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал водителей отказаться от поездок по трассе М-8 Москва — Архангельск из-за парализованного движения в Переславском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если отказаться от использования личного транспорта не представляется возможным, лучше ехать альтернативным маршрутом. При движении в сторону Москвы или из столицы в наш регион сейчас оптимальным является путь через село Нагорье Переславль-Залесского округа. И все же постарайтесь отказаться от поездок на своем авто. Берегите себя»,— написал Михаил Евраев.

Напомним, движение по федеральной трассе от 111 до 134 км ограничено из-за сильных снегопадов. Очевидцы сообщают, что движения в пробке нет. Власти планируют эвакуировать желающих из пробки на снегоходах, для людей приготовлена гостиница в Переславле-Залесском. Однако удалось ли реализовать этот план, пока неизвестно.

