ПСБ поддержал «Кубок чемпионов» по фристайлу 2026 в Подолино

В Ярославле завершился международный турнир по фристайлу «Кубок чемпионов». Финальные старты прошли в спортивном комплексе Подолино. В церемонии открытия и награждении победителей приняли участие заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация фристайла России Фото: Федерация фристайла России

«Благодаря таким зрелищным спортивным состязаниям, как “Кубок чемпионов”, сегодня многие стремятся вести здоровый образ жизни, занимаются спортом, а компании включают самые разные виды физической активности в свою корпоративную культуру. Мы поддерживаем эти стремления: развиваем массовый, детский и корпоративный спорт. Недавно ПСБ подарил ярославцам Центр уличного баскетбола, а сегодня работает над реализацией проекта по строительству Бегового центра и концепцией обновления такого значимого объекта для города, как стадион “Шинник”. Ярославская область для нас — домашний регион, именно здесь ПСБ получил новую прописку. И фокус нашего внимания направлен на реализацию спортивных, социальных, образовательных, культурных, туристических инициатив Ярославии»,— прокомментировал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

«Ярославская область совместно с Федерацией фристайла и Министерством спорта России уже в четвертый раз проводит международные соревнования — Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине “акробатика” — в “Подолино”. Сейчас спорткомплекс представляет собой высокотехнологичный объект, и его инфраструктура постоянно совершенствуется. За последние годы мы провели ремонт подъездных путей, обустроили площадки для досмотра транспорта и разворота автобусов, построили парковку, вмещающую более тысячи автомобилей. В этом сезоне для повышения безопасности установили дополнительное освещение и видеонаблюдение, расширили зону питания в кафе, открыли дополнительный пункт проката инвентаря. В этом году поддержку в проведении соревнований оказал банк ПСБ, который получил юридическую и налоговую регистрацию в Ярославле и вместе с нами работает над тем, чтобы регион был комфортным для жизни и развивался»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

Программа турнира стартовала 13 февраля с командных соревнований и завершилась 14 февраля индивидуальными финалами с участием сильнейших спортсменов, церемонией награждения и автограф-сессией.

На площадке присутствовали более ста иностранных студентов ярославских вузов из Камеруна, Ганы, Кот-д’Ивуара и Индии, а также участники Международного клуба дружбы при Ярославском Дворце молодежи. Для части гостей соревнования по фристайлу стали первым знакомством с этим видом спорта.

Помимо спортивной программы были организованы культурные мероприятия, оформленные в стилистике традиционных народных праздников.