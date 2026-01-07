Мокрый снег и дожди ожидаются в Крыму

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды сообщили в оперативном штабе республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации оперштаба Крыма, до конца суток 8 января и 9 января в регионе ожидаются дожди, которые могут переходить в мокрый снег. В южных районах и в горах Крыма прогнозируют сильные осадки.

Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами в Крыму порывы ветра могут достигать 25 м/с. В случае ЧС жителей и гостей республики в оперативном штабе призвали обращаться в 112.

София Моисеенко