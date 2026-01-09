Главные новости к утру 9 января

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется его использовать.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. В Киеве и Львове также прогремели взрывы.

NASA собирается досрочно вернуть экипаж миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) на Землю. Космическое агентство приняло такое решение из-за проблем со здоровьем у одного из космонавтов, который сейчас находится на борту орбитального комплекса.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Дональд Трамп согласились с необходимостью сдерживать Россию на Крайнем Севере.

Дональд Трамп пригрозил «очень сильным ударом» по Ирану в случае убийства протестующих.