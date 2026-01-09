Миссию Crew-11 вернут с МКС на Землю из-за проблем со здоровьем космонавта

NASA собирается досрочно вернуть экипаж миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) на Землю. Космическое агентство приняло такое решение из-за проблем со здоровьем у одного из космонавтов, который сейчас находится на борту орбитального комплекса. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

NASA не будет раскрывать имя и диагноз космонавта, сообщил руководитель медицинской службы агентства Джеймс Полк. При этом он подчеркнул, что проблемы со здоровьем у него не связаны с работой на МКС или выходом в открытый космос.

Господин Полк добавил, что космонавт находится в стабильном состоянии, и миссию не будут возвращать в порядке экстренной эвакуации. Экипаж отправят на Землю, когда будет подготовлен космический корабль и будут подходящие погодные условия, добавил господин Айзекман. Заявления прозвучали во время пресс-конференции, которая велась на YouTube-канале агентства.

Миссия Crew-11 находится на МКС со 2 августа. В ее состав входят космонавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, а также космонавты Японского космического агентства Кимия Юи и «Роскосмоса» Олег Платонов. Зена Кардман и Майк Финке накануне должны были выйти в открытый космос, чтобы провести монтажные работы на внешней стороне орбитальной лаборатории. Выход был отменен из-за нештатной ситуации на станции.