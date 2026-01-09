Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Был поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава региона.

Господин Гладков не уточнил, что за объект был поврежден. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется»,— написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Белгорода Валентин Демидов также сообщил о «серьезных повреждениях на одном из объектов инфраструктуры». По его информации, в результате обстрела никто не пострадал.