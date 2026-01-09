В Киеве и Львове прогремели взрывы

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в столице. Он утверждает, что есть погибшие и пострадавшие. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.

На территории поврежденного объекта произошел пожар, заявил господин Садовой. «На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали»,— написал он в Telegram-канале. Депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич в Telegram написал, что в области наблюдаются проблемы с газом.

Минобороны РФ не сообщало об ударах по территории Украины.