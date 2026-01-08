Трамп пригрозил «очень сильным ударом» по Ирану в случае убийства протестующих

США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Иране. По его словам, несколько участников протестов погибли из-за проблем правоохранительных органов с обеспечением порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

«Дела у них (властей Ирана.— "Ъ") очень плохи. Я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они, как правило, делают во время своих беспорядков — у них много беспорядков — если они это сделают, мы нанесем по ним очень сильный удар»,— сказал господин Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Вечером 8 января в Тегеране возобновились массовые протесты, передает Associated Press. По данным службы мониторинга NetBlocks, в Иране полностью отключен интернет. В городе Керманшахе на западе Ирана погибли двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции во время беспорядков, сообщает Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие разрывают иранский флаг, Мешхед, провинция Хорасан-Резави

Фото: Social Media / Reuters Протестующие разрывают иранский флаг, Мешхед, провинция Хорасан-Резави

Фото: Social Media / Reuters

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. В нескольких городах протесты переросли в столкновения с полицией. После этого глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, а 31 декабря его сменил Абдольнасер Хеммати.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран сбился с курса».