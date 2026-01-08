Трамп пригрозил «очень сильным ударом» по Ирану в случае убийства протестующих
США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Иране. По его словам, несколько участников протестов погибли из-за проблем правоохранительных органов с обеспечением порядка.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters
«Дела у них (властей Ирана.— "Ъ") очень плохи. Я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они, как правило, делают во время своих беспорядков — у них много беспорядков — если они это сделают, мы нанесем по ним очень сильный удар»,— сказал господин Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Вечером 8 января в Тегеране возобновились массовые протесты, передает Associated Press. По данным службы мониторинга NetBlocks, в Иране полностью отключен интернет. В городе Керманшахе на западе Ирана погибли двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции во время беспорядков, сообщает Tasnim.
Протестующие разрывают иранский флаг, Мешхед, провинция Хорасан-Резави
Фото: Social Media / Reuters
Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. В нескольких городах протесты переросли в столкновения с полицией. После этого глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, а 31 декабря его сменил Абдольнасер Хеммати.
