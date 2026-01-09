Стармер обсудил с Трампом сдерживание России на Крайнем Севере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсуждали евроатлантическую безопасность, сообщила пресс-служба канцелярии главы британского правительства.

По итогам беседы они согласились с необходимостью сдерживать Россию на Крайнем Севере, которая, по оценке британских властей, «проявляет агрессивность» в этом регионе. Господин Стармер в разговоре отметил, что в последние месяцы европейские страны активизировали усилия по защите евроатлантических интересов, но заявил, что для защиты этого региона можно сделать больше.

В декабре главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев заявлял, что соперничество за Арктику между ведущими странами растет. Дискуссии о сотрудничестве сменили разговоры о том, что регион станет местом возможного будущего конфликта, а обновленные арктические стратегии оппонентов России показывают антироссийскую направленность. Такая деятельность, по его словам, направлена на непризнание национального суверенитета России над Северным морским путем.