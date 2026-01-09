Увольнение атамана, рокировка и новые судьи

В Краснодарском крае и Республике Крым в 2025 году произошли значимые кадровые перемены во власти, бизнесе и силовых ведомствах. Как увольняли и за что, как назначали — в подборке «Ъ-Кубань».

Утрата доверия

В декабре прокуратура Краснодарского края добилась отставки главы Гулькевичского района Александра Шишикина, указав на утрату доверия со стороны региональных властей. Проверка, проведенная надзорным ведомством совместно с подразделениями краевого МВД, выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны руководителя муниципалитета, сообщает пресс-служба кубанской прокуратуры. Как установили проверяющие, глава района предоставил губернатору недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также был фактически вовлечен в предпринимательскую деятельность, осуществляемую его родственником. Кроме того, он не принял мер к предотвращению конфликта интересов.

За злоупотребление

В декабре с поста атамана Кубанского казачьего войска сняли Александра Власова. В отношении экс-атамана возбуждено уголовное дело по ст. 201 и 159 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой». Осенью 2025 года Власов объявил о намерении покинуть пост замглавы Кубани и отправиться в зону СВО, однако уже на следующий день был задержан. Суд санкционировал его арест.

Вице-губернатора Краснодарского края Александра Агибалова назначили временно исполняющим обязанности атамана Кубанского казачьего войска.

Скандальный уход

В январе 2025 года Сергей Урайкин оставил должность в краевом министерстве образования после инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс: в соцсетях было опубликовано видео, на котором чиновник использует нецензурные выражения в адрес волонтеров в Анапе. Позже он публично извинился.

В июне Сергей Урайкин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Согласно информации, размещенной 10 мая на официальном портале праймериз, Сергей Урайкин планировал баллотироваться в Совет депутатов Северского района по Предгорному трехмандатному округу №6.

Как писали СМИ со ссылкой на пресс-службу «Единой России», позже он отозвал свои документы по собственному желанию. Причины такого решения не разглашались.

Подсудное дело

В декабре начался суд по делу о вымогательстве и мошенничестве экс-депутата Заксобрания Кубани Михаила Ковалюка. В марте бывший депутат был задержан и заключен под стражу, на его имущество наложили арест. Михаил Ковалюк пошел под суд по двум статьям — ст.159 ч.4; ст.163 ч.3 УК РФ.

По собственному желанию

Глава Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию 24 июня. Он руководил курортом в период с 2020 по 2025 год. За это время бюджет города вырос в пять раз: с 5,5 до 28 млрд руб. Доходы предприятий курортного комплекса увеличились в 4,5 раза и составили порядка 60 млрд руб. Вице-мэр Анапы Светлана Балаева стала исполняющим обязанности главы города.

Поменялись местами

27 октября ушла в отставку заместитель губернатора Краснодарского края по соцполитике Анна Минькова, занимавшая это кресло с 2015 года. На следующий день она стала генеральным директором медиагруппы «Кубань 24». Анну Минькову сменил Александр Руденко — выпускник факультета журналистики КубГУ. С 2005 года он работал в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре, с 2021 года руководил медиагруппой «Кубань 24». Теперь господин Руденко курирует социальный блок.

А судьи кто

В декабре Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей районных судов Краснодарского края. Согласно указу, на должности назначены: Надежда Рахно — судьей Белоглинского районного суда, Светлана Попова — судьей Белореченского районного суда, Дмитрий Юдин — судьей Красноармейского районного суда. В Краснодаре новые назначения получили Михаил Хомутов, который возглавит Ленинский районный суд, и Лидия Кудрявец — судья Первомайского районного суда. Алексей Кравченко назначен судьей Усть-Лабинского районного суда.

Повысили до главного

С 17 декабря исполняет обязанности главного архитектора Крыма министр жилполитики РК Никита Тарасов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ранее господин Тарасов занимал должности главного архитектора администрации муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области", начальника управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и архитектуры Крыма, затем — заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым.

С возвращением

В Новороссийске назначили заместителя главы по внутренней политике. Олег Мацедонский вернулся в администрацию Новороссийска на должность исполняющего обязанности заместителя главы города. Под его курирование отошли сферы внутренней и информационной политики, архива, делопроизводства, бухгалтерии и организационной работы. Ранее Олег Мацедонский уже работал в администрации Новороссийска, он являлся заместителем главы с 2022 по 2023 годы.

Командная работа

В октябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти заместителей, среди которых как действующие чиновники, так и новые кадры.

Первым вице-губернатором региона остался Игорь Галась. Андрей Коробка сохранил за собой курирование агропромышленного комплекса края.

Сферу строительства начал курировать Дмитрий Маслов, родившийся в 1988 году в Новочеркасске.

Вице-губернатором по вопросам развития остался Александр Руппель, который с 2020 года курирует промышленную политику, курортную отрасль, потребительскую сферу и внешнеэкономическую деятельность. До этого он возглавлял министерство экономики региона.

Роман Лузинов сохранил пост заместителя по имущественным отношениям и природным ресурсам, который занимает с декабря 2022 года. До этого он работал заместителем мэра Краснодара.

Евгений Пергун, получивший назначение в 2024 году, продолжит отвечать за транспорт, топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство. С марта 2019 года по июнь 2024 года он возглавлял Динской район.

Заместителем по внутренней политике остался Александр Топалов, занимающий этот пост с 2023 года. Ранее он руководил департаментом внутренней политики края.

Не на курортах

Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий покинул пост по собственному желанию в начале декабря. Точные причины ухода главы ведомства не назывались.

От греха подальше

В апреле глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко после встречи с Главой Крыма Сергеем Аксеновым написал заявление об увольнении по собственному желанию. Городской совет Феодосии назначил новым главой администрации Владимира Кима, который ранее занимал должность первого заместителя мэра города.

Силы назначения

В мае министром внутренних дел Республики Крым назначен генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Глава федерального ведомства Владимир Колокольцев призвал министра по-новому оценить текущую оперативную обстановку, а также акцентировал внимание на важности усиления работы по борьбе с незаконным оборотом оружия.

Кроме того, указом президента РФ на должность начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Окрыленные солнцем

В июле Александр Митников назначен вице-мэром Сочи. Он сменил Галину Москалеву, которая покинула должность по собственному желанию в начале мая 2025 года. Митников отвечает за внутреннюю политику, муниципальную службу, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, а также работу с обращениями граждан.

Сергей Сомко стал девятым заместителем главы администрации Сочи. Он начал курировать работу возглавляемого им ранее департамента курортов, туризма и потребсферы.

Леван Циколия назначен исполняющим обязанности директора департамента строительства администрации Сочи. Ранее он был заместителем начальника контрольно-аналитического отдела этого департамента.

Елена Титова стала исполняющим обязанности руководителя департамента муниципальной службы и кадровой политики. Она сменила на этом посту Елену Градинарь.

Подготовила Елена Турбина