Главные новости к утру 8 января
Членам экипажа танкера «Маринера» (Bella 1), среди которых есть граждане России, предъявят уголовное обвинение в США.
Четырем депутатам Госдумы направили приглашение в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на полученные с продажи нефти деньги Венесуэла сможет покупать только товары американского производства.
В Миннеаполисе сотрудники иммиграционной службы США (ICE) застрелили женщину, которая ехала в автомобиле.
США прекращают участие в 66 международных организациях.
Александр Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 915-й гол.