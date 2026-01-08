Главные новости к утру 8 января

Членам экипажа танкера «Маринера» (Bella 1), среди которых есть граждане России, предъявят уголовное обвинение в США.

Четырем депутатам Госдумы направили приглашение в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на полученные с продажи нефти деньги Венесуэла сможет покупать только товары американского производства.

В Миннеаполисе сотрудники иммиграционной службы США (ICE) застрелили женщину, которая ехала в автомобиле.

США прекращают участие в 66 международных организациях.

Александр Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 915-й гол.